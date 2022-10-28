Сеул, 28 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Южнокорейская аэрокосмическая компания Korea Aerospace Industries (KAI) выиграла контракт на разработку десантно-штурмового вертолёта для морской пехоты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, соответствующий контракт на сумму 438,4 млрд вон (~$309,5 млн) был подписан 27 октября совместно с Управлением программ оборонных закупок (DAPA).

Срок разработки — 46 месяцев.

Вертолёт будет осуществлять транспортную функцию, сопровождать десантные силы, обеспечивать огневую поддержку наземных частей.

Напомним, в апреле 2021 года DAPA приняло решение о разработке ударного вертолета на базе вертолета-амфибии MUH-1, также известного как Marineon.

Между тем командование морской пехоты сообщило о необходимости закупки американских вертолётов Bell AH-1Z. Однако управление приняло решение о заключении контракта с KAI, исходя из таких факторов как соответствие требованиям военных, оптимальность и эффективность в эксплуатации с учётом совместимости с десантным вертолётом Marineon.