В Южной Корее разработают десантно-штурмовой вертолёт для морской пехоты
Сеул, 28 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Южнокорейская аэрокосмическая компания Korea Aerospace Industries (KAI) выиграла контракт на разработку десантно-штурмового вертолёта для морской пехоты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Согласно опубликованным данным, соответствующий контракт на сумму 438,4 млрд вон (~$309,5 млн) был подписан 27 октября совместно с Управлением программ оборонных закупок (DAPA).
Срок разработки — 46 месяцев.
Вертолёт будет осуществлять транспортную функцию, сопровождать десантные силы, обеспечивать огневую поддержку наземных частей.
Напомним, в апреле 2021 года DAPA приняло решение о разработке ударного вертолета на базе вертолета-амфибии MUH-1, также известного как Marineon.
Между тем командование морской пехоты сообщило о необходимости закупки американских вертолётов Bell AH-1Z. Однако управление приняло решение о заключении контракта с KAI, исходя из таких факторов как соответствие требованиям военных, оптимальность и эффективность в эксплуатации с учётом совместимости с десантным вертолётом Marineon.