Оренбург, 28 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области общественники передали мобилизованным оренбуржцам гуманитарный груз (отопители для обогрева палаток, тёплые вещи, продукты питания) и автомобиль повышенной проходимости, сообщили в пресс-службе областного отделения Народного фронта.

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Оренбургской области УАЗ для моилизованных резервистов

С первых дней мобилизации исполком регионального отделения Народного фронта в Оренбургской области взял шефство над формируемым дивизионом в Тоцком районе Оренбуржья. Ранее резервистам передали два бронированных автомобиля для медицинских нужд. Об этом поступке узнал предприниматель из Оренбурга и предложил для нужд оренбургских воинов свою полноприводную машину УАЗ, способную передвигаться по бездорожью. Название своей организации он называть не захотел, но стоит отметить, что ранее уже передавал на передовую мощный беспилотник. Микроавтобус, который в народе прозвали «буханкой», уже передан в воинскую часть.

«Мы продолжаем работу по сбору гуманитарной помощи. На этой неделе дан старт регионального сбора «Всё для победы!», теперь перевести средства можно по QR-коду, созданному специально для оренбуржцев. Направленные в фонд средства в рамках регионального сбора и гуманитарная помощь с этого момента будет распределяться среди военных подразделений Оренбуржья», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Оренбургской области Елена Петрова.