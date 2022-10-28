Вена, , 08:38 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни приступит к проверке информации о подготовке «грязной бомбы» на территории б. УССР. Об этом гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил журналистам.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

«В ближайшие пару дней», — ответил Гросси на вопрос о том, когда эксперты начнут работу.

Он отметил, что в сентябре специалисты уже посещали «объект по разработке и развитию» под Киевом. Его посетят снова.

Как правило, пояснил Гросси, специалисты МАГАТЭ ищут обогащённый уран, плутоний, торий. В данном случае упомянуты изотопы цезий и стронций, и выполнять нужно будет «другую работу».

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