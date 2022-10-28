Москва, , 08:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время переговоров Молдавии с Газпромом о поставках газа в 2021 году настоял на уступках российской стороны. Об этом он 27 октября сообщил, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай».

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Один из участников заседания поднял вопрос об энергетическом кризисе, разразившемся в Молдавии. Путин отметил, что газ в эту страну поставляют по ценам ниже рыночных, как того требовал Кишинёв.

«Молдавская сторона не согласилась с позицией Газпрома и настаивала на ценовых преференциях. Газпром уперся. Потом господин [глава Газпрома Алексей] Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной», — сказал Путин.

Он сообщил, что попросил Миллера уступить, так как рыночные цены «неподъёмные» для Молдавии. Глава Газпрома, по словам президента, не согласился с такой позицией, но «прислушался» к ней.

Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики не превышала $170 за 1 тыс. кубометров. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883, в октябре она составила $1031.

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