Путин рассказал, как убедил главу Газпрома уступить Молдавии
Москва, 28 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время переговоров Молдавии с Газпромом о поставках газа в 2021 году настоял на уступках российской стороны. Об этом он 27 октября сообщил, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай».
Один из участников заседания поднял вопрос об энергетическом кризисе, разразившемся в Молдавии. Путин отметил, что газ в эту страну поставляют по ценам ниже рыночных, как того требовал Кишинёв.
«Молдавская сторона не согласилась с позицией Газпрома и настаивала на ценовых преференциях. Газпром уперся. Потом господин [глава Газпрома Алексей] Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной», — сказал Путин.
Он сообщил, что попросил Миллера уступить, так как рыночные цены «неподъёмные» для Молдавии. Глава Газпрома, по словам президента, не согласился с такой позицией, но «прислушался» к ней.
Напомним, когда Партия социалистов была правящей в Молдавии, стоимость газа для республики не превышала $170 за 1 тыс. кубометров. Майя Санду, став президентом страны в декабре 2020 года и добившись, чтобы её партия «Действие и солидарность» стала правящей в июле 2021 года, начала вести антироссийскую политику. В октябре 2021 года Газпром при перезаключении договора установил новую ценовую политику. В сентябре 2022 года цена на газ для Молдавии выросла до $1883, в октябре она составила $1031.