Брюссель, , 08:29 — REGNUM Европейский союз заключил соглашение по закону, который фактически должен запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года с целью ускорения перехода на электромобили и борьбы с изменением климата, как передает агентство Reuters.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники переговоров из стран ЕС и Европейского парламента, который утверждает новые законы, а также Европейской комиссии, которая разрабатывает их, согласовали требования к автопроизводителям, которые должны добиться 100-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году, а это сделает невозможным продажу в 27 странах ЕС новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

«Это соглашение — хорошая новость для автомобилистов… Новые автомобили с нулевым уровнем выбросов станут дешевле, что сделает их более доступными для всех», — сказал ведущий переговорщик от парламента Ян Хёйтема.

Зампредседателя ЕК по климатической политике Франс Тиммерманс сказал, что соглашение — это громкий сигналом для промышленности и потребителей.

Соглашение также включает в себя требование о сокращении выбросов CO2 для новых автомобилей, продаваемых с 2030 года, на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, что намного выше нынешней цели по сокращению выбросов на 37,5%.

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