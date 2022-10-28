Тыва, 28 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Очень сложный для страны период и трудные испытания Россия преодолевает без паники и растерянности. Об этом заявил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Не идём по той дороге, по которой ходят все, уверенно идём своим путем, живём по своим законам. Россию не уничтожить и не превратить в инструмент для достижения чужих целей. Это твердая позиция нашего лидера и многонационального народа!» — написал политик в своём телеграм-канале.

По его словам, до всеобщего равенства в мире пока далеко, а США в настоящее время продолжают пытаться навязать свою волю другим странам через угрозы и санкции.

«Но этому беспределу мы первыми оказали сопротивление. Я верю, что союз государств Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят Россия, Китай, Индия и Индонезия, станет действенной мировой силой», — заключил Кара-оол.

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