Уфа, 28 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. О готовности выполнить приказ о смене работы, если такой поступит, заявил глава БашкирииРадий Хабиров. Об этом он сообщил 27 октября в ходе прямой линии с ним.

Пресс-служба правительства Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров

Во время прямой линии главу Башкирии попросили прокомментировать слухи о возможной смене работы с переходом на руководящую должность в федеральном ведомстве или регионах Донбасса.

Хабиров напомнил, что находится на государственной службе и если ему поступит поручение заниматься другим направлением, он будет им заниматься.

«Как избранный жителями республики руководитель, я не буду легко кидаться словами, что могу куда-то уйти. Потому что определённая часть людей мне поверила и связывает со мной развитие Башкирии. Мне это дорого и важно. Но если будет приказ — наденем шинель и пойдём, куда скажут. Но подчёркиваю: пока я работаю главой республики и никуда уходить не собираюсь», — сообщил он.

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