Североморск, Мурманская область, , 08:27 — REGNUM Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота (СФ) ВМФ России 27 октября отработал в Баренцевом море ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Атомный крейсер «Петр Великий» Mil.ru

В ходе учений боевые расчёты проверили радиотехнические средства крейсера по обнаружению и сопровождению воздушных целей в различных режимах работы. В качестве самолёта «противника» выступал противолодочный самолёт Ил-38.

пресс-служба СФ «Затем экипаж отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолётами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника, а также по обеспечению приёма вертолётов на палубу корабля».

В сообщении отмечается, что ранее на «Петре Великом» прошли корабельные учения по противолодочной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для проведения учений по противолодочной и противовоздушной подготовке.

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