Пекин, , 08:26 — REGNUM Четырехмоторный большой беспилотник, разработанный Китаем Twin-Tailed Scorpion D совершил свой первый полет и публично дебютировал на предстоящем авиасалоне China 2022, сообщает газета Global Times.

По словам аналитиков, новый беспилотник, способный перевозить более тяжелые и крупные полезные грузы, обладает улучшенными транспортными возможностями по сравнению со своими предшественниками из серии Twin-Tailed Scorpion.

Независимо разработанный компанией Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation Co. Twin-Tailed Scorpion D успешно совершил свой первый полет в аэропорту Цзыгун провинции Сычуань на юго-западе Китая 25 октября. По данным Tengden, эта многоцелевая система беспилотных летательных аппаратов средней высоты с длительным сроком службы с неподвижными крыльями и четырьмя двигателями является первой в своем роде в мире.

Согласно пресс-релизу, самолет дебютирует на авиасалоне China 2022, который пройдет в ноябре в Чжухае южно-китайской провинции Гуандун.

Разработанный на основе оригинального двухвостого беспилотника Scorpion, новый самолет может перевозить более тяжелые и крупные полезные грузы, обеспечивать улучшенную энергетическую поддержку и обеспечивать более высокую надежность системы и безопасность полета благодаря дополнительным двигателям и генераторам энергии.

Это новый тип самолета поддержки, способный перевозить больше полезной нагрузки при выполнении высоких задач по транспортировке, десантированию и другим задачам. Беспилотник имеет размах крыльев 20 метров, длину 10,5 метра и высоту 3,1 метра. Он имеет максимальную взлетную массу 4,35 тонны, максимальный вес полезной нагрузки 1,5 тонны и максимальное грузовое пространство 5 кубических метров, говорится в сообщении компании. Согласно видео, полученному Global Times, на пухлом фюзеляже дрона есть две люковые двери, через которые можно загружать грузы.

Это означает, что двухвостый Scorpion D больше фокусируется на транспортных возможностях, поскольку он может очень гибко размещать больше грузов и других полезных нагрузок внутри своего фюзеляжа, в дополнение к тому, чтобы перевозить их под крыльями, как другие двухвостые дроны серии Scorpion, сообщил пожелавший остаться неизвестным эксперт.

Другие представители серии Twin-Tailed Scorpion включают оригинальный Twin-Tailed Scorpion (TB) с двумя двигателями и Twin-Tailed Scorpion A (TB-A) с тремя двигателями. По данным производителя, продолжающаяся разработка различных дронов серии Twin-Tailed Scorpion и диверсифицируется применение коммерческих больших дронов.