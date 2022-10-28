Москва, , 08:25 — REGNUM В 2023 году в Москве в крупных клиниках начнут работу шесть новых скоропомощных стационарных комплексов (ССК) по оказанию экстренной помощи, сообщается 28 октября на портале мэра столицы.

В больнице U.S. Air Force

Первых пациентов уже в январе 2023 года примут в скоропомощных стационарных комплексах НИИ скорой помощи им. Склифосовского и городской клинической больнице им. Вересаева.

В медицинских колледжах началось обучение среднего медперсонала, который будет в дальнейшем привлекаться на работу в ССК. Обучение в соответствии со своей специализацией проходят медицинские сестры московских стационаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пять крупнейших больниц оборудуют системами «умной» эксплуатации.

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