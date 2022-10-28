Киев, 28 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В проведении выборов от президента Украины Петра Порошенко будут задействованы 44 тыс. из более 85 тыс. наблюдателей, заявила руководитель общественной организации «Успишна варта» Наталья Наталина, сообщило 28 марта издание Strana.ua.

Она обратила внимание на обновлённые данные украинского центризбиркома. Оказалось, что связанные с Порошенко организации «Украинский центр демократического общества» и «Солидарная молодёжь» зарегистрировали в общей сложности не 13 тыс. 246 наблюдателей, а почти 37 тыс. наблюдателей. Ещё 7873 человека зарегистрированы наблюдателями от партии «Удар», лидером которой является мэр Киева Виталий Кличко.

Также в списке появились более 4 тыс. наблюдателей от некой организации «Всеукраинский департамент выявления и противодействия коррупции в органах власти и местного самоуправления».

Наталина отметила, что эта загадочная структура не имеет своего сайта, но документы от лица этой организации подписаны Валерием Александровичем Зинченко — человек с такими данными помощником одного из депутатов Верховной рады от «Блока Петра Порошенко».

«Подсказывает интуиция, что вся эта армия наблюдателей явно имеет определенное предназначение в рамках сетки и контроля комиссий», — подытожила Наталья Наталина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Корнилов рассказал о подготовке к массовым фальсификациям на украинских выборах. В частности, были отменены камеры видеонаблюдения, которыми оснастили избирательные участки во времена Януковича.

По данным Корнилова, результатам выборов доверяет всего 12% жителей Украины, что вдвое меньше, чем было до майдана.

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