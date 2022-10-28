Брюссель, , 08:24 — REGNUM «Давняя ориентация» Армении на Россию и союзников по ОДКБ оказалась недостаточной для обеспечения безопасности в регионе, считают в комитете Европарламента по иностранным делам.

В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ситуация на территории б. УССР «сказывается на Южном Кавказе и ещё больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе».

В связи с этим в комитете Европарламента считают, что Армении следует пересмотреть вектор внешней политики в сфере безопасности.

«Европарламент… призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной», — говорится в проекте резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия Евросоюза, прибывшая в Армению для наблюдения за границей с Азербайджаном, не будет проводить расследование для выявления виновной стороны в боестолкновениях 13 и 14 октября.

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