Брюссель, 28 октября 2022, 08:24 — REGNUM «Давняя ориентация» Армении на Россию и союзников по ОДКБ оказалась недостаточной для обеспечения безопасности в регионе, считают в комитете Европарламента по иностранным делам.
В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ситуация на территории б. УССР «сказывается на Южном Кавказе и ещё больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе».
В связи с этим в комитете Европарламента считают, что Армении следует пересмотреть вектор внешней политики в сфере безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, миссия Евросоюза, прибывшая в Армению для наблюдения за границей с Азербайджаном, не будет проводить расследование для выявления виновной стороны в боестолкновениях 13 и 14 октября.
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