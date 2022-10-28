Исламабад, , 08:23 — REGNUM США выделят Пакистану дополнительные $30 млн в качестве помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения в стране, сообщило на своем сайте 27 октября американское посольство в Исламабаде.

Пакистан Lip Kee

Расширение финансирования позволит поддержать более 4 млн человек. Общая сумма выплат со стороны США из-за наводнения в Пакистане достигнет $97 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил мировое сообщество помочь Пакистану из-за удара наводнения по стране.

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