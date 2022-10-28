Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) РФ разорвут в клочья 101-ю дивизию воздушно-десантных войск США «Кричащие орлы» в случае, если последняя появится на территории б. УССР. Об этом 28 октября написал на своём сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации американского президента Рональда Рейгана — Пол Крейг Робертс.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Робертс, в случае поражения боевиков ВСУ от ВС России, американские власти могут отправить на территорию б. УССР недавно размещенное в Румынии подразделение ВС США.

«Что произойдёт, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжёлого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжёлым вооружением российской пехоты», — написал он в своём сообщении.

При этом экс-сотрудник Белого дома уточнил, что при таком варианте развития событий Вашингтону придётся поднимать ставки.

«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»? Я думаю, все мы понимаем, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет оказывать поддержку Киеву вне зависимости от результатов выборов в Конгресс.