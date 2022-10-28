Херсон, 28 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Укрепления на случай возможного прорыва киевских боевиков начали сооружать в российском городе Херсоне и на подступах к нему. Об этом рассказала 28 октября заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва [киевских] войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — уточнила Губарева.

При этом замглавы администрации Херсона подчеркнула, что укрепление защиты города является превентивной мерой. Снижение количества жителей города, которых попросили на время уехать в целях безопасности, позволяет, по словам Губаревой, значительно тщательнее проводить проверки и выявлять диверсионно-разведывательные группы.

По мнению Губаревой, выезд людей из города стал тоже своего рода укреплением для города. Благодаря этому снизилась нагрузка на логистику, а у российской армии открывается больше возможностей, поскольку не нужно опасаться, что под шквальный огонь попадут мирные жители.

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