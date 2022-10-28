Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. На Камчатке с 31 октября стартует повторный приём заявок на получение грантовой поддержки предпринимателями в возрасте до 25 лет включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Сумма гранта составляет от 100 до 500 тыс. рублей. Получить его могут молодые бизнесмены, которые реализовали хотя бы один проект своего бизнес-плана.

Заявки в центре «Мой бизнес» будут приниматься до 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета Удмуртии продлили ряд льгот для предпринимателей республики и ввели дополнительные налоговые льготы.