Пекин, 28 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Китай направил представление Японии в ответ на ее вмешательство в работу научно-исследовательского судна в районе острова Тайвань, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, попросив Японию не препятствовать китайским судам, которые проводят научно-исследовательскую деятельность в этом районе, сообщает 26 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Научно-исследовательское судно New Ocean Research 1 из Национального Тайваньского университета было прервано судами японской береговой охраны в водах к востоку от острова Тайвань, заявив, что не разрешается проводить исследования в Исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии без согласия японской стороны, говорится в сообщении из средств массовой информации. Соответствующие воды находятся всего в 60 морских милях от Тайваня.

«Китайские исследовательские институты, в том числе с острова, имеют полное право проводить научно-исследовательскую деятельность в водах, и никаким внешним силам не разрешается вмешиваться», — сказал Ван.

Он сказал, что и Китай, и Япония не провели демаркацию вод к востоку от острова Тайвань, и Китай не признает японскую зону и ее «осуществление юрисдикции», а также подал официальные представления Японии по этому вопросу.

Это не первый случай, когда Китай опровергает ошибочные утверждения Японии. Другой представитель Министерства иностранных дел Китая ранее отверг заявление Японии о том, что военные учения Китая связаны с «японской исключительной экономической зоны», заявив, что Китай не принимает понятие «японской ИЭЗ», поскольку две страны еще не провели делимитацию морских пространств в водах к востоку от острова Тайвань.