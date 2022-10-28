Буэнос-Айрес, , 08:16 — REGNUM Европейский союз рассчитывает подписать энергетический меморандум о взаимопонимании с Аргентиной «в ближайшее время», стремясь как можно скорее решить свои проблемы с поставками энергоносителей, передает агентство Reuters.

Аргентина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сказал журналистам во время визита в Аргентину 27 октября, что это соглашение представляет большую важность, поскольку Аргентина — это «подающая надежды энергетическая держава» в период высоких мировых цен.

Аргентина обладает одними из крупнейших в мире запасов нетрадиционного газа и ищет новые инвестиции для увеличения экспорта.

«Мы успешно продвигаемся в разработке меморандума о взаимопонимании по энергетическим вопросам. Я надеюсь, что он может быть завершен в ближайшее время. Речь не идет о годах или месяцах. Есть четкий взаимный интерес», — подчеркнул Боррелль.

Аргентина «имеет огромные месторождения газа, но не имеет возможности его экспортировать. Потенциально это очень крупная газовая держава. Необходимо много инвестировать», добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель обсудил с президентом Аргентины поставки энергоносителей в ЕС