Оренбург, 28 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбурге горсовет утверди изменения в структуре администрации города. В частности, появилась должность заместителя Главы Оренбурга — начальника управления архитектуры и комплексного развития города — главного архитектора. Кто ее займет - пока неизвестно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

«Во второй декаде ноября будет объявлен конкурс на должность руководителя, в декабре новое ведомство уже заработает. Ведём переговоры, ищем кандидатуру. Нам нужен человек высокой квалификации и широких взглядов, способный привнести в работу данного направления новое видение. Это одно из основных требований к кандидату!», — прокомментировал глава муниципалитета Сергей Салмин.

В новой структуре департамент градостроительства и земельных отношений преобразовали в единое ведомство с управлением строительства и дорожного хозяйства. Целесообразность слияния Салмин объяснил необходимостью оптимизации, повышения эффективности работы и исключения бюрократических проволочек, когда «два ведомства сидят за соседней стенкой и месяцами переписываются друг с другом». Руководителя департамента мэр пообещал представить уже на следующей неделе (31 октября — 3 ноября).