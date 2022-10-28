Хабаровск, 28 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Хабаровске прошла необычная и мощная акция в поддержку российской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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«Над Хабаровском пролетел самолёт с огромным баннером в цвете российского флага с надписью «Возвращайтесь с победой!» в поддержку российских солдат! Гордимся!», — написано под видео с летящим самолётом в телеграм-канале «Сводки от ополчения Новороссии».

Борт летел низко и баннер было видно хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы активно помогают фронту — от вязанных носков до внедорожников отправляют регулярно бойцам спецоперации.