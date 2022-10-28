Стрежевой, Томская область, , 08:14 — REGNUM В Томской области организована прокурорская проверка по факту возгорания в ангаре на посадочной площадке «Колтогорский причал, 9 км», в результате которого сгорел вертолёт.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры, пожар произошёл около 8 часов по местному времени 27 октября. В ангаре находился вертолёт Ми-8, эксплуатируемый авиакомпанией «Ельцовка».

«По предварительным данным пострадавших нет. В результате пожара воздушное судно конструктивно уничтожено. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить исполнение требований воздушного законодательства и о пожарной безопасности.

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