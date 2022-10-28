Пекин, 28 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Россия уведомила США о своих планах провести ежегодные учения своих ядерных сил «Гром», что указывает на то, что между двумя ядерными державами все еще существует эффективная коммуникация, несмотря на серьезную напряженность из-за кризиса на территории бывшей УССР, заявили китайские аналитики, передает газета Global Times.

ИА REGNUM Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022

Однако беспокойство по поводу эскалации конфликта все еще растет, поскольку европейские страны просят большего посредничества и даже ставят под сомнение стратегию США по изоляции России, в то время как другие считают, что по мере того, как в таких регионах, таких как Херсонская область, бушуют бои, конфликт неизбежно обострится.

В то же время ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию под руководством США под кодовым названием «Стойкий полдень» проводились в воздушном пространстве над северо-западной Европой с 17 по 30 октября с участием 60 военных самолетов из 14 стран НАТО. Представитель НАТО заявил в заявлении, что «эти учения помогают гарантировать, что средства ядерного сдерживания Североатлантического союза остаются надежными и эффективными», сообщает Reuters.

Вашингтон подтвердил, что Россия уведомила США о своих планах проведения ежегодных учений своих ядерных сил, и США заявили, что российский шаг «снижает риск» просчета. В прошлом Россия запускала межконтинентальные баллистические ракеты во время своих учений «Гром». Согласно новому договору СНВ, Россия обязана предоставлять предварительное уведомление о таких ракетных пусках, заявили официальные лица США.

«США были уведомлены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — заявил на брифинге пресс-секретарь ВВС США бригадный генерал Патрик Райдер. Однако, он отказался сообщить более подробную информацию, сообщило Reuters во вторник.

«Между США и Россией всегда существовало молчаливое соглашение об избежании ядерной войны. Когда Россия и [киевский режим] атаковали гражданские объекты друг друга несколько дней назад, состоялся немедленный разговор по горячей линии между Вашингтоном и Москвой, который призван избежать стратегических просчетов между двумя сторонами», — сказал младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Как для США, так и для России они далеки от того, чтобы «перевернуть стол», поскольку Киев не отвечает прямым интересам США, а у России все еще есть козыри, которые можно разыграть на полях сражений на территории бывшей УССР, отметил Цуй.

США, Россия и основные члены ЕС ведут дела друг с другом «с позиции силы», и они начнут внимательно слушать друг друга только после того, как «поиграют мускулами», сказал профессор Школы международных отношений и общественных связей Фуданьского университета Шэнь И.

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин впервые с мая поговорили по телефону 21 октября, а высокопоставленный российский дипломат заявил, что звонок был необходим для устранения недоразумений по поводу кризиса.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин заявил газете Global Times, что «российские учения направлены на то, чтобы послать сигнал США — вам следует держаться подальше и не вмешиваться напрямую. Ядерные учения НАТО посылают сигнал не России, а членам НАТО — у нас тоже есть ядерное сдерживание, но только члены НАТО будут защищены, так что не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит на [территории бывшей УССР]».

Другими словами, хотя Киев отчаянно хочет, чтобы США или НАТО отомстили за ущерб, причиненный российскими ракетными ударами по территории бывшей УССР, НАТО говорит Киеву, что «это невозможно», отметил Сун.

В то время как Киев хочет эскалации конфликта, чтобы США и другие члены НАТО были вынуждены вмешаться напрямую, многие европейские страны, также являющиеся членами НАТО, демонстрируют более неохотную позицию по сохранению враждебности и изоляции в отношении Москвы, считают эксперты.

В Европе произошел сдвиг тона в сторону России, который полностью отличается от первой половины года. В то время как восточноевропейские страны, такие как Литва, явно идут по стопам США, западноевропейские страны, включая Францию и Германию — крупнейшие державы ЕС, — поняли, что они должны взять на себя ответственность за будущий мир и безопасность на континенте с более прагматичным и реалистичным мышлением, отметил Цуй.

«Это хороший признак деэскалации, поскольку Европа начинает понимать, что надлежащий посредник имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего разжигания конфликтов», — сказал эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы помочь разрешить кризис, сообщил во вторник французский еженедельный политический и новостной журнал Le Point.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гарнер заявил, что западные страны не должны изолировать Россию, напротив, они должны установить прямую связь с Москвой для разрешения исключительно сложной текущей политической ситуации.

На самом деле такие страны, как Германия, Франция и Италия, тормозят продажу оружия и помощь Киеву. Объективная причина заключается в том, что собственные производственные мощности Европы ограничены, а другая причина заключается в том, что крупные производители оружия в этих странах меняют свое отношение к России, сказал Цуй.