Лондон, , 08:12 — REGNUM Новый премьер-министр Британии Риши Сунак не будет присутствовать на климатическом саммите COP27, который пройдет с 6 по 18 ноября в египетском городе Шарм-эль-Шейх, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

Такое решение связано с его «другими неотложными обязательствами». На саммит должна была поехать предшественница Сунака Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября газета New York Post опубликовала статью, в которой сказано, что из-за его отрешенности Риши Сунака от жизни обычных людей от нового премьер-министра не стоит ожидать спасения королевства.

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