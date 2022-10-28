Лондон, 28 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Британии Риши Сунак не будет присутствовать на климатическом саммите COP27, который пройдет с 6 по 18 ноября в египетском городе Шарм-эль-Шейх, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Такое решение связано с его «другими неотложными обязательствами». На саммит должна была поехать предшественница Сунака Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября газета New York Post опубликовала статью, в которой сказано, что из-за его отрешенности Риши Сунака от жизни обычных людей от нового премьер-министра не стоит ожидать спасения королевства.