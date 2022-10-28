Грозный, , 08:12 — REGNUM В начале нынешней недели в Херсонской области в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков ВСУ 23 бойца из Чечени погибли и ещё 58 были ранены. Об этом 28 октября сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Glavlist.ru

«Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено», — написал он в своём сообщении.

Также глава Чечни уточнил, что четверо из раненых получили тяжёлые травмы и в данный момент их жизни ничего не угрожает, добавив, что власти республики скорбят вместе с семьями погибших.

При этом Кадыров уточнил, что «чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса», и отметил, что для мусульманина «честь и большая радость» пасть во время священной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее освобожденный из киевского плена боец Народной милиции (НМ) ЛНР Александр Чупра рассказал, что боевики террористического режима Киева с помощью пыток заставляют пленных записывать видеообращение к родным для того, чтобы их шантажировать.