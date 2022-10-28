Херсон, , 08:11 — REGNUM Помимо «грязной» атомной бомбы, киевские террористы могут попробовать разыграть «чумную» карту, написал 28 октября в своем телеграм-канале первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:

Херсонская область. Карта 1736 года, где есть изображение крепости Кинбурн. Телеграм-канал Александра Малькевича

«Дело в том, что недалеко от современного Херсона находятся чумные и холерные могильники. Они там были ещё с 1738 года. В конце 1960-х годов в районе между Одессой и Николаевом уже случайно раскопали такой холерный могильник, это привело к вспышке эпидемии и закрытию целого региона. Сейчас очень похоже, что «рагули» пытаются расковырять один из таких могильников к северо-западу от Херсона. Там были захоронения холерных в 1820-х».

Также общественный деятель опубликовал карту 1736 года, где есть изображение крепости Кинбурн: её координаты можно использовать как ориентир при определении правильных координат.

«К сожалению, у «рагулей» есть Одесский архив, где хранились документы по расположению старых могильников ещё со времён героя Войны 1812 года генерал-фельдмаршала М. С. Воронцова. Подробные карты имеет смысл запросить и в наших архивах, особенно у Министерства обороны (ведь в советское время Николаев и Херсон были оборонными объектами). Считайте, что это мое официальное предупреждение и обращение», — пояснил Александр Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Малькевич заявил, что Киев и его западные кураторы способны взорвать «грязную» атомную бомбу для эскалации конфликта и обвинения России. По его мнению, у киевских террористов сейчас имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания, и шансов избежать провокации все меньше.

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