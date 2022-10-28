Луганск, 28 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел по н. п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку