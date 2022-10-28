Москва, 28 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 27 октября завершились в небольшом минусе. Рубль сохранил боковое движение в ограниченном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дневную прибыль он растерял после публикации американской статистики. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 61,72 руб., евро/рубль — на 0,32%, до 61,70 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 8,47 руб.

В первой половине дня небольшую поддержку нацвалюте оказали продажи валютной выручки перед уплатой налога на прибыль. Со следующей недели она остается без поддержки.

Доллар подорожал по всему глобальному рынку Форекс после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в третьем квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%.

Реакция немного была странной, поскольку доходность десятилетних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Индекс доллар мог укрепиться на фоне ослабления единой валюты после заседания ЕЦБ.

ЕЦБ повысил ставку на 75 базовых пункта, до 2%. Регулятор продолжит повышать ставки. ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

Решение совпало с ожиданиями рынков. Трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты.

В пресс-релизе отмечается, что в III квартале экономическая активность снизилась и, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие полгода.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» не оказало влияния на рынок. В своей речи российский лидер затронул ряд фундаментальных вопросов в отношениях России со странами коллективного Запада.

Сегодня, 28 октября, в центре внимания валютного рынка заседание ЦБ России. Ожидается, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Само решение недолжно оказать влияния на рынок.

Интерес будет представлять пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону, поэтому его не так просто ослабить. По паре доллар/рубль ожидается продолжение консолидации в диапазоне 60,50–62,50.

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