Челябинск, 28 октября 2022, 08:06 — REGNUM В Челябинской области дефицит регионального бюджета на 2022 год составляет 64,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Эти показатели приведены после проведённой 27 октября корректировке главного финансового документа региона. Доходная часть составляет 222,7 млрд, а расходная — 286, 9 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты южноуральского Заксобрания одобрили корректировку областного бюджета. Регион получил средства из федерального бюджета на развитие проекта по внедрению раздельного сбора мусора.