Челябинск, 28 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Челябинской области дефицит регионального бюджета на 2022 год составляет 64,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эти показатели приведены после проведённой 27 октября корректировке главного финансового документа региона. Доходная часть составляет 222,7 млрд, а расходная — 286, 9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты южноуральского Заксобрания одобрили корректировку областного бюджета. Регион получил средства из федерального бюджета на развитие проекта по внедрению раздельного сбора мусора.