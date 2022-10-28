Уфа, 28 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. О глобальном изменении мироустройства напомнил глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом Хабиров сообщил 27 октября в ходе прямой линии с ним.

Glavarb.ru Радий Хабиров

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин выступает на дискуссионном клубе «Валдай» — трансляция»

Прямая линия главы Башкирии прервалась на трансляцию выступления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». После Хабиров прокомментировал заявление президента России.

«Горжусь нашим президентом и страной. Мне понравилась его мысль, что фамилии некоторых людей, которые некоторое время руководили западными государствами, никто уже и не помнит. А Пушкина, Достоевского, Чайковского будут помнить веками», — сообщил он.

Глава региона отметил, что сейчас идет цивилизационный спор и в этом споре нужно что-то предлагать.

«И мне кажется очень хорошим предложение, что мир должен быть другой, и в нём должны быть учтены мнения всех государств и народов. Мы живем в интересное и непростое время. Идёт глобальное изменение мироустройства. Мы, к счастью или к сожалению, являемся свидетелями этого транзитного перехода», — сообщил он.

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