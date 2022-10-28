Шарлык, Оренбургская область, 28 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В райцентре Шарлык Оренбургской области завершен ремонт многоквартирного дома на улице Фрунзе. Жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Oren.sledcom.ru Дом в Шарлыке после обрушения кровли

Напомним, в феврале 2022 года в доме произошло частичное обрушение кровли. Пострадала стена и оконные проемы в квартирах. На момент обрушения в доме проживало 13 семей, в том числе с детьми. Их эвакуировали и расселили по родственникам. В Шарлыке объявили режим ЧС. Собственники квартир обращались в суд и требовали, чтобы Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области провёл ремонт.

Стоит отметить, на ремонт здания из областного бюджета выделяли дотацию в размере в 12,5 млн рублей. За пять месяцев строители демонтировали старую крышу и построили новую, восстановили стену второго этажа, отремонтировали оконные проемы, заменили плиты перекрытия, провели ремонт в подъездах и пяти квартирах, попавших в зону обрушения.