Иволгинский район, Бурятия, 28 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Бывшему главе Иволгинского района Бурятии Виктору Очирову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ksonline.ru Взятка

По версии следствия, в 2016–2017 годы к нему обращался местный предприниматель, предлагавший выкупить в муниципальную собственность принадлежавшие ему водозаборную скважину, трансформаторную подстанцию и линии электропередач с земельными участками.

Глава района потребовал 200 тыс. рублей за положительное решение вопроса. Предпринимать согласился и выдал взятку, однако позже задержанный увеличил сумму на 120 тыс. рублей. После этого Очиров инициировал покупку имущества компании, однако выкуплены были не все оговоренные объекты.

«Предприниматель еще некоторое время продолжал ждать, но после прекращения полномочий обвиняемого, как главы района, понял, что обещанные решения не состоятся, и обратился в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.