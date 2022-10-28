Нью-Дели, , 08:04 — REGNUM Заявление экс-президента США Дональда Трампа о восстановлении доступа к его заблокированному аккаунту в Twitter оказалось фейком. Ложное сообщение от имени политика опубликовало в соцсети индийское агентство ANI.

Твиттер Трампа geralt

Заявление от имени экс-президента США было опубликовано агентством после информации о покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском. В ложном сообщении от имени Трампа сказано, что Маск, якобы, обещал восстановить аккаунт политика в Twitter уже 31 октября.

Агентство ANI официально призналось в запуске данной ошибочной информации и официально принесло свои извинения за введение в заблуждение читателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рекламодатели Twutter крайне обеспокоились возможным возвращением экс-президента США в социальную сеть.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекламодатели Twitter назвали возвращение Трампа в соцсеть «красной чертой»