Нью-Дели, 28 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Заявление экс-президента США Дональда Трампа о восстановлении доступа к его заблокированному аккаунту в Twitter оказалось фейком. Ложное сообщение от имени политика опубликовало в соцсети индийское агентство ANI.

geralt Твиттер Трампа

Заявление от имени экс-президента США было опубликовано агентством после информации о покупке Twitter американским бизнесменом Илоном Маском. В ложном сообщении от имени Трампа сказано, что Маск якобы обещал восстановить аккаунт политика в Twitter уже 31 октября.

Агентство ANI официально призналось в запуске данной ошибочной информации и официально принесло свои извинения за введение в заблуждение читателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рекламодатели Twitter крайне обеспокоились возможным возвращением экс-президента США в социальную сеть.