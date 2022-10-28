Луганск, , 08:02 — REGNUM Боевики террористического режима Киева с помощью пыток заставляют пленных записывать видеообращение к родным для того, чтобы их шантажировать. Об этом 28 октября рассказал освобожденный из киевского плена боец Народной милиции (НМ) ЛНР Александр Чупра.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: «Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру». Я рассказал на камеру всё, что там было», — приводит его слова РИА Новости.

Также Чупра уточнил, что это происходило в захваченном киевскими нацистами Артёмовске в Донецкой Народной Республике (ДНР), и добавил, что точный текст он не может вспомнить, однако знает, что бандеровцы требовали у его родных деньги.

«Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Прим. ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать», — пояснил освобождённый боец ЛНР.

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