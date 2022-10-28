Луганск, 28 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Боевики террористического режима Киева с помощью пыток заставляют пленных записывать видеообращение к родным для того, чтобы их шантажировать. Об этом 28 октября рассказал освобожденный из киевского плена боец Народной милиции (НМ) ЛНР Александр Чупра.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: «Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру». Я рассказал на камеру всё, что там было», — приводит его слова РИА Новости.

Также Чупра уточнил, что это происходило в захваченном киевскими нацистами Артёмовске в Донецкой Народной Республике (ДНР), и добавил, что точный текст он не может вспомнить, однако знает, что бандеровцы требовали у его родных деньги.

«Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Прим. ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать», — пояснил освобождённый боец ЛНР.

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