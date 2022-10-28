28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 08:40 — REGNUM Соцсети Грузии отреагировали на очередное заявление Зеленского о том, что «русские из Херсона не бегут и самые подготовленные войска остаются на месте». Большинство грузинских пользователей высмеяло Зеленского, но были и те, кто предсказал России быстрый уход.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«То ли еще будет?! Скоро из Крыма побегут», — пообещал Д. Г.

«Ты что, не читаешь? Не бегут, говорит, обманули», — усмехнулась Э. П.

«Этот не обманывал. Русские говорят: бежим из Херсона. А эти что берут, то и пишут», — отпарировал защитник Зеленского.

«Знают они дело, и быстрая победа за ними», — вмешалась в беседу Н. Н., но не уточнила, кого именно имеет в виду.

«Не бегут русские?» — попыталась вернуться к заданной Зеленским теме М. К.

«Как мне жаль [жителей территории б. УССР] в его руках», — сокрушенно высказался Л. Н.

«Вчера говорил, что бегут, сегодня — уже не бегут, какая симфония! Большой куш срывает он у Запада. Не бегут, значит, давайте еще денег и техники», — иронично заметил М. Г.

«Значит, Запад ничего не знает и бессловесно выполняет то, что говорит Зеленский?» — в тон предыдущему комментатору отреагировала Т. Г.

«Как не знает [Запад], знает, но пока он [Зеленский] им нужен, а потом посмотрим», — поделился своими познаниями М. Г.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ох, какого аналитика теряет Запад в твоем лице», — съязвил П. П.

«Одессе и Николаеву — подготовиться! Скоро всё Чёрное море потеряют эти подручные хохлы-бандеровцы», — предсказал С. Г.

«Уже несколько дней не могут взять Херсон и оправдываются еще какими-то стратегиями», — высказалась Н. Н.

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«Сейчас ты уже… То говорил, что ракеты у них [русских] закончились, армии нет, что русские бегут с фронта и войны не хотят. Что вторую армию в мире победил. Откуда же тогда в Херсоне у них столько подготовленных солдат?» — добавил свою долю сарказма в адрес Зеленского К. Т. К.

«Не поверил этот Столтенбергу, когда тот рассказывал о проигравшем на поле боя Путине», — возмущенно высказалась Н. К.

«Даже если убегут, бедное население какая зима там ожидает? Всё разрушено, линии электропередачи бомбят, газ. Главное, чтобы мир был», — заключила обсуждение на этом этапе Б. П.