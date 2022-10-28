Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Чувашии в рамках частичной мобилизации в ряды Вооружённых сил России призван новочебоксарский депутат Григорий Михайлов. Об этом сообщается на сайте городского собрания депутатов Новочебоксарска.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что народный избранник проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, принимал участие в боевых действиях в Дагестане и Чечне, награждён медалями «За отвагу» и Суворова. Парламентарий получил повестку 25 октября и уже на следующий день убыл на учебный полигон в Ульяновскую область.

«Григорий Михайлов является примером мужества и гордости. Пожелаем ему только победы, скорейшего возвращения домой живым и здоровым!» — говорится в сообщении.

Дома его ждут жена и две дочери.

Напомним, ранее был мобилизован в ряды Вооружённых сил России депутат городского собрания Чебоксар Юрий Богданов. Глава столичной администрации Денис Спирин отмечал, что парламентарий считает правильным быть «в числе первых призванных», так как он является народным избранником.

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Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссариат по городу Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам подполковник Олег Петров «из чувства воинского долга» записался добровольцем для участия в специальной военной операции.

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