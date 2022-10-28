Омск, , 07:58 — REGNUM В Омске задержан 32-летний мужчина по подозрению в разбойном нападении и покушении на убийство 81-летней пенсионерки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Подозреваемый в нападении на пенсионерку. Омск СУ СКР по Омской области

По данным следствия, днём 26 октября фигурант зашёл в подъезд вслед за потерпевшей, где напал на женщину, нанеся ей множество ножевых ранений, после чего похитил сумку с 600 рублей и сбежал. Пенсионерка была госпитализирована.

«После этого подозреваемый около 20 часов 40 минут на улице Съездовская в городе Омске напал на 20-летнюю девушку и, угрожая ножом, похитил пакет с вещами», — добавили в ведомстве.

Мужчина был задержан у себя дома. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Также будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости задержанного. Добавим, что ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.

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