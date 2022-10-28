Владивосток, , 07:56 — REGNUM Приморцы активно помогают фронту — от вязанных носков до внедорожников отправляют регулярно бойцам спецоперации.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Предприниматели из Дальнереченска решили поддержать наших бойцов и безвозмездно передали им два внедорожника. Мы максимально быстро переправим машины в зону СВО. Работа тактических групп на такой технике доказала свою эффективность. Благодарю всех, кто сейчас оказывает помощь нашим землякам. Даже самый скромный вклад в дело победы делает наших воинов сильне. Уже отправлено из Приморья бюолее 16 автомобилей», — сказал в своём телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый русский или представитель других народов России несёт в своем сердце лозунг «Мы своих не бросаем», заявил 27 октября президент России Владимир Путин в ходе XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».