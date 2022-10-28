Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM На Камчатке дети из семей, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, во время осенних каникул бесплатно отдыхают в оздоровительных лагерях, сообщили в краевом правительстве.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ребята получили путёвки в центр социальной помощи семье и детям «Семья» и в Камчатский социально-реабилитационный центр, где организовано оздоровление несовершеннолетних во время каникул. В лагерях для детей проводят спортивные и развлекательные мероприятия, мастер-классы. Также ребята посещают базы отдыха с купанием в бассейне.

Во время зимних каникул для детей мобилизованных будет работать стационарный загородный лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите для мобилизованных из Приморья, Бурятии, Якутии, Сахалина и Камчатки организовали курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами.