Челябинск, , 07:54 — REGNUM В Челябинской области бюджет на 2022 год и на плановые 2023 и 2024 годы увеличился на 18,7 млн рублей. Законопроект об этом утвердили депутаты областного Заксобрания.

Сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эти средства поступили из федерального бюджета. Деньги предназначены для закупки контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

Выделенные средства направят пяти городским округам в качестве субсидий на дальнейшее развитие проекта по внедрению раздельного сбора ТКО. Сейчас таким образом мусор собирают в Копейске, Южноуральске и новых микрорайонах Челябинска.