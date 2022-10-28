Челябинск, 28 октября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Челябинской области бюджет на 2022 год и на плановые 2023 и 2024 годы увеличился на 18,7 млн рублей. Законопроект об этом утвердили депутаты областного Заксобрания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбор мусора

Эти средства поступили из федерального бюджета. Деньги предназначены для закупки контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

Выделенные средства направят пяти городским округам в качестве субсидий на дальнейшее развитие проекта по внедрению раздельного сбора ТКО. Сейчас таким образом мусор собирают в Копейске, Южноуральске и новых микрорайонах Челябинска.