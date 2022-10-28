Лондон, , 07:55 — REGNUM Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, который вступил в должность 6 сентября, отправится в Индию 28 октября, где собирается встретиться с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило на своем сайте британское внешнеполитическое ведомство.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники переговоров должны обсудить вопросы укрепления дипломатических отношений. Также отмечается, что Клеверли в рамках своего визита посетит столицу страны Нью-Дели и город Мумбаи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака с избранием на пост главы правительства Британии и выразил надежду на тесное сотрудничество двух стран решению глобальных вопросов.

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