Уфа, 28 октября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Задачи по частичной мобилизации выполнили в Башкирии. Об этом 27 октября сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе прямой линии с ним.

Lenobl.ru Мобилизация

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Он напомнил, что отцы, которые воспитывают трёх и более детей до 16 лет, частичной мобилизации не подлежат.

Хабиров подчеркнул, что в Башкирии принято решение возвратить таких мобилизованных домой.

«Точнее, не просто возвращаем, а замещаем. Поскольку мобилизационную задачу мы должны выполнить, вместо них мы отправим других резервистов. Здесь важно придерживаться тех юридических норм, которые приняты на уровне Министерства обороны России. В целом могу объявить, что Башкирия выполнила поставленные задачи по частичной мобилизации», — заявил он.

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