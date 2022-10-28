Вашингтон, 28 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Планами нового владельца социальной сети Twitter Илона Маска разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа обеспокоены многие рекламодатели, сотрудничающие с компанией. Об этом 27 октября сообщает газета Wall Street Journal.

Трамп и Twitter

Глава отдела партнерских отношений в ведущем рекламном агентстве GroupM, представляющем бренды «голубых фишек» Кили Тейлор пояснила, что как минимум около десятка брендов готовы приостановить сотрудничество с Twitter в случае разблокировки Маском аккаунта экс-американского лидера.

Большая часть остальных брендов предпочла занять выжидательную позицию, однако возвращение Трампа в соцсеть станет «красной чертой» и для них.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и уже занял кресло руководителя компании. В свою очередь, экс-президент США Трамп поздравил Маска с приобретением соцсети и заявил, что ожидает восстановления доступа в свой аккаунт 31 октября.