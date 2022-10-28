Токио, 28 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Япония отказывается верить в планы киевского режима совершить провокацию с использованием «грязной бомбы» и обвиняет Россию в якобы угрозах применить ядерное оружие. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Он заявил, что ознакомился с выступлением российского лидера Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». В связи с этим Токио обеспокоен якобы возможностью применения ядерного оружия со стороны России. При этом Хаяси отрицает, что Киев готовит провокацию с использованием «грязной бомбы».

«В любом случае мы считаем, что любые попытки России повысить уровень эскалации являются непростительными», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия не собирается применять ядерное оружие против киевского режима, так как не видит в этом ни политического, ни военного смысла. Он также напомнил, что единственной страной, применявшей ядерное оружие в ходе боевых действий, являются США, которые провели ядерные бомбардировки Японии в 1945 году.