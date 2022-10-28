Чебоксары, , 07:45 — REGNUM Директору организации в Чувашии, эксплуатирующей очистные сооружение в одном из районов, суд вынес решение по уголовному делу за неисполнение решения суда. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, организация эксплуатирует очистные сооружения в Батыревском районе без разработанной и согласованной с государственным уполномоченным органом документацией, необходимой для включения их в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования.

В ведомстве отмечают, что правоохранители установили факт неисполнения решения суда, несмотря на неоднократные требования и предупреждения от УФССП об уголовной ответственности. Отмечается, что служба судебных приставов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

По данным прокуратуры, директор предприятия признан виновным решением мирового судьи, ему назначено наказание. О каком именно наказании идёт речь, не сообщается.

Напомним, что с начала года Чувашии республиканской прокуратурой выявлено около 2 тыс. коррупционных нарушений, на основании которых завели 24 уголовных дела.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах муниципальное учреждение проиграло иск правоохранителям, требовавшим разработать план сокращения загрязняющих выбросов при неблагоприятных метеоусловиях.

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